Президент Узбекистана обвинил СССР в подавлении свободы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обвинил СССР в уничтожении части узбекской нации, чтобы подавить ее свободолюбие. Заявление приурочено к Дню памяти жертв репрессий, который отмечается 31 августа, пишет Fergana.

«Добиться независимости было непросто. Хотя независимость и была обретена 31 год назад, наши деды пытались сделать это более 100 лет назад. 100 тысяч наших соотечественников были репрессированы, 13 тысяч беспощадно расстреляны. Потому что они были нашими величайшими героями, достоянием нации. Знали по два-три языка. У СССР было понимание, что они способны освободить нашу Родину, привести ее к процветанию», - заявил лидер Узбекистана в ташкентском Музее памяти жертв репрессий.

Он добавил, что работа по выявлению жертв репрессий и их реабилитации будет продолжаться. За последний год 235 граждан Узбекистана были оправданы и реабилитированы Верховным судом страны.