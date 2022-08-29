Лавров о прорыве на переговорах Азербайджана с Арменией в Москве

«Стороны существенно продвинулись в достижении договоренностей». Об этом в ходе пресс-конференции по итогам с главой МИД Ирана в Москве заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя вопрос разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе.

«Вопросами разблокирования коммуникаций на Южном Кавказе занимается трехсторонняя группа с участием вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Она работает ритмично, одновременно со встречами по вопросам делимитации границы. Буквально на днях состоялись очередные контакты.

Стороны существенно продвинулись в достижении договоренностей. Надеюсь, они уже в самое ближайшее время будут оформлены, что особо важно - эта работа проводится не в вакууме, не изолированно, а в тесной увязке с более широкими транспортными проектами, в том числе Север-Юг, в котором заинтересованы и наши иранские партнеры.

В практическом плане процесс весьма продвинут. Что касается глобального, регионального значения, то оно заключается и в выстраивании логистических цепочек, которые будут независимы от стран, проявляющих неподобающее отношение к интересам своих партнеров в регионе», - заявил Сергей Лавров.