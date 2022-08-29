В Лачине обнаруживаются в большом количестве мины типа PMN-Э. Согласно информации Министерства обороны Азербайджана и Агентства по разминированию территорий Азербайджана, только с 15 по 31 августа текущего года на территории Лачинского района обнаружено 1 318 мин типа PMN-Э, произведенных в Армении после 44-дневной войны в 2021 году.

В соответствии с международным гуманитарным правом Оттавский договор, принятый в 1997 году, запрещает производство, хранение, транспортировку и использование противопехотных мин.

Кроме того, Армения, устанавливая противопехотные мины на территориях Азербайджана, нарушает требования протокола Приложения I к Женевским конвенциям 1949 года, демонстрируя неуважение к международному сообществу.