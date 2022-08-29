Союзники Пашиняна призывают покинуть ОДКБ
Руководитель партии «Республика» Арам Саркисян призвал вывести Армению из военного блока ОДКБ.
Стоит отметить, что Арам Саркисян и его партия являются неприкрытыми политическими союзниками премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
«С целью увеличения политического, военного и экономического влияния Запада надо выйти из ОДКБ, потому что Россия все равно не продает нам оружие, эта организация не выполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, нахождение в ОДКБ же мешает нам получать более серьезную военную помощь, о чем прямо заявили дипломатические службы США и Франции. Изучая показатели военной поддержки США и Франции дружественным странам, можно убедиться, что в случае избавления от ОДКБ западная военная помощь для Армении может быть в пределах 350-400 млн долларов в год с современным вооружением», - говорится в статье Саркисяна «Избегать риска - еще больший риск», которая опубликована в Фейсбук.