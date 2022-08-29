Три года за убийство ребенка

Завершился судебный процесс по уголовному делу 36-летней жительницы города Ширван Шабнам Гадимовой, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка.

Как сообщает haqqin.az, ребенка женщина родила в санузле Sabirabad Hotel 30 марта этого года. Сначала она выбросила ребенка в мусорное ведро, однако, поняв, что младенец еще жив, завернула его в целлофановый пакет, где тот и задохнулся.

Тело ребенка женщина положила в рюкзак, затем отвезла к станции метро «Нефтчиляр» и выбросила рядом с рестораном «Анадолу». На утро тело ребенка обнаружили дворники.

Гадимовой предъявили обвинение по статье 121 Уголовного кодекса (умышленное убийство матерью новорожденного ребенка). В ходе следствия выяснилось, что Гадимова, которую все знали как Назрин, в ноябре 2020 года родила ребенка в больнице, где и отказалась от него.

Обвиняемая в своих показаниях заявила, что переехала из Ширвана в Баку в 2012 году, работала официанткой в различных ночных клубах, встречалась с мужчинами за деньги. Она заявила, что пошла на такой шаг, так как боялась за его будущее. Гадимова добавила, что сожалеет о содеянном.

Решением суда Шабнам Гадимова была приговорена к 3 годам лишения свободы.