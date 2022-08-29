Революционный проект Азербайджана совместно с Австралией

Предстоящий сентябрь Национальное антидопинговое агентство Азербайджана (AMADA) посвятит повышению осведомленности о значимости защиты прав спортсменов. В связи с этим будут проведены мероприятия, а также анонсированы технологические инновации.

Одним из инновационных шагов, предпринимаемых со стороны AMADA, станет расширение технологических возможностей, необходимых для максимального обеспечения равного доступа к правосудию для всех спортсменов. Это станет возможным посредством искусственного интеллекта, который может сыграть значительную роль в защите прав атлетов.

В связи с этим и в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанным со Sport Integrity Australia, AMADA совместно осуществит революционный проект, который позволит спортсменам получить бесплатный доступ к услугам юридической помощи, осуществляемой при помощи искусственного интеллекта. В AMADA уверены, что этот проект изменит подход к защите своих прав для спортсменов как в Азербайджане, так и во всем мире.

В основе этого проекта лежит убежденность, что каждый атлет имеет право на всестороннюю юридическую помощь, независимо от личных обстоятельств. Искусственный интеллект будет предоставлять спортсменам необходимую достоверную информацию, что поможет им принимать обоснованные решения для защиты своих прав.

На данный момент в ряде отраслей широко применяются технологии искусственного интеллекта и это все чаще используется для решения реальных проблем. Искусственный интеллект может быть использован и в антидопинговом правовом секторе для обеспечения атлетам равного доступа к юридической помощи, независимо от их экономического положения, тем самым будет обеспечена защита прав спортсменов. Это важный шаг для обеспечения возможности для спортсменов защищать себя на справедливой и равной для всех основе.

Внедряя возможности искусственного интеллекта в процесс защиты прав спортсменов, AMADA демонстрирует свою приверженность одному из Национальных приоритетов - созданию современного инновационного общества. Это также необходимая инициатива для достижения некоторых целей из области устойчивого развития ООН, а именно индустриализации, внедрения инноваций и улучшения инфраструктуры, которые, в свою очередь, были интегрированы в Стратегический план развития AMADA на 2021–2025-е годы.