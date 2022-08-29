Летняя кампания Nar завершилась зрелищным фестивалем видео
Nar завершил летнюю кампанию зрелищным фестивалем. Стартовавший в регионах фестиваль после Ленкорани, Сумгаита, Губы и Мингячевира завершился в Баку.
На фестивале выступили Самира Эфенди, Азад Шабанов, Hiss, Рауф, Джин и DJ Kanan.
Одновременно пользователи соцсетей узнавали о последних новостях на страницах инфлюенсеров, выбранных в качестве официальных лиц фестиваля (Ирады Гадировой, Самиры Эфенди и Джафара Наджафова), участвовали в интересных конкурсах и выигрывали ценные подарки от Nar.