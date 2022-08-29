Председатель муниципалитета и ее сестра кидали в Бинагади

По информации haqqin.az, на процессе были заслушаны показания потерпевшего Сархана Тахарова, который сообщил суду, что профессионально занимается куплей-продажей квартир, а также строительством и ремонтом домов, и что пять лет назад он продал свой дом в поселке Мехдиабад за 223.000 манатов, которые решил вложить в прибыльный бизнес. От своего родственника Вахида Амирли (еще один из потерпевших по этому уголовному делу – ред.) Тахаров услышал, что глава муниципалитета Бинагадинского района и ее сестра имеют бизнес, связанный с торговлей золотом, и в декабре 2019 года решил вложить в него деньги, вырученные от продажи дома.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился процесс по уголовному делу бывшего председателя муниципалитета Бинагадинского района Айтадж Алиевой и ее сестры Илькнур Алиевой (Туркут), обвиняемых в мошенничестве.

«Деньги я отправлял частями, - рассказал потерпевший. - Сначала через Вахида передал 30 тысяч манатов, потом через Илькнур - еще 40 тысяч. Всего же я передал Айтадж Алиевой 200 тысяч манатов».

Согласно договоренности с Айтадж Алиевой, потерпевший должен был ежемесячно получать от нее в качестве процентов по 2.000 манатов за каждые 40 тысяч манатов. Но на самом деле он получил в общей сложности только 7.000 манатов, после чего сестры перестали выплачивать ему проценты.

В марте 2020 года Алиева сказала Тахарову, что из-за пандемии коронавируса торговля золотом полностью провалилась, а на требование потерпевшего вернуть его 200 тысяч, ответила, что денег не осталось, но при этом пообещала, что рассчитается с Тахаровым как только продаст свой дом.

По словам потерпевшего, позже глава муниципалитета действительно продала свой дом за 100 тысяч манатов, однако ни копейки из этой суммы ему не заплатила.

Реагируя на показания Тахарова, подсудимая Айтадж Алиева заявила, что потерпевший лжет.

По данному уголовному делу проходят одиннадцать потерпевших, а общая сумма ущерба, нанесенного пострадавшим, составляет около одного миллиона манатов.

Сестрам Алиевым предъявлены обвинения по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Помимо этого, Айтадж Алиева признана также виновной в подделке и продаже документов на землю от имени муниципалитета Бинагадинского района.

Суд продолжится 6 сентября.