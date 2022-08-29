В Германии высокопоставленных чиновников подозревают в работе на Россию

Двое сотрудников немецкого Министерства по делам экономики и защиты климата могли работать на Россию и продвигать интересы РФ. Об этом сообщает Die Zeit.

По информации издания, весной несколько доверенных лиц министра экономики ФРГ Роберта Хабека столкнулись с несоответствиями во внутренних документах по "Северному потоку - 2" и уровню заполнения газохранилищ, а также в отчете о безопасности поставок Германии. По их словам, многие документы часто не отражали позицию немецкого правительства, а продвигали российские интересы. Доверенные лица Хабека уже обратились в Федеральное ведомство по охране Конституции Германии с просьбой рассмотреть их подозрения.

В Die Zeit отмечают, что в случае подтверждения информации о работе высокопоставленных чиновников Германии на РФ в стране вспыхнет политический скандал. Если же подозрения окажутся ложными, то это сильно повлияет на репутацию Хабека.