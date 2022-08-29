Кямран Алиев и глава МВД Ирана встретились в Тегеране

В рамках визита делегации во главе с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым в Тегеран сегодня, 31 августа, состоялась встреча с министром внутренних дел Ирана Ахмадом Вахиди.

В ходе встречи министр поздравил нашу страну с блестящей победой во второй Карабахской войне.

Поблагодарив за поздравление, Камран Алиев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Ираном сегодня находятся на высоком уровне. На встрече также была отмечена важность развития деловых отношений между правоохранительными органами двух стран, были обсуждены вопросы борьбы с различными проявлениями преступности, в том числе с контрабандой наркотиков и психотропных веществ, а также выдача разыскиваемых лиц с целью привлечения их к уголовной ответственности, взаимное сотрудничество в сфере безопасности и правоохранительной деятельности и другие интересующие темы.