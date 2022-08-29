Кямран Алиев и глава МВД Ирана встретились в Тегеране
В рамках визита делегации во главе с генпрокурором Азербайджана Камраном Алиевым в Тегеран сегодня, 31 августа, состоялась встреча с министром внутренних дел Ирана Ахмадом Вахиди.
В ходе встречи министр поздравил нашу страну с блестящей победой во второй Карабахской войне.
Поблагодарив за поздравление, Камран Алиев подчеркнул, что отношения между Азербайджаном и Ираном сегодня находятся на высоком уровне. На встрече также была отмечена важность развития деловых отношений между правоохранительными органами двух стран, были обсуждены вопросы борьбы с различными проявлениями преступности, в том числе с контрабандой наркотиков и психотропных веществ, а также выдача разыскиваемых лиц с целью привлечения их к уголовной ответственности, взаимное сотрудничество в сфере безопасности и правоохранительной деятельности и другие интересующие темы.
Затем генпрокурор встретился с Хекматали Мозаффари, председателем Высшего административного суда Исламской Республики Иран. На встрече было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между органами прокуратуры и судебными органами Азербайджана и Ирана, обсуждены реформы, проводимые в сфере права в обеих странах.
Также делегация ознакомилась с деятельностью Центра статистики и информационных технологий при Судебно-юстиционных силах Ирана. На встрече с руководителем центра Каземом Фардом Кямран Алиев рассказал о проделанной работе по внедрению информационных систем «Электронная прокуратура» и «Электронный суд» в целях облегчения доступа граждан к правосудию в нашей стране, а также расширения возможности обращения в органы прокуратуры и судебные органы. Он также отметил, что в прокуратуре и судебной системе используются самые современные информационные технологии, и что в этой сфере налажено тесное сотрудничество с авторитетными международными организациями.
В ходе визита делегация посетила исправительное учреждение Тегерана «Эвин» и ознакомилась с местом и условиями содержания заключенных, правилами режима и деятельностью пенитенциарной администрации.
Во встречах принял участие посол Азербайджана в Иране Али Ализаде.