Пожар в Загатале тушат двумя вертолетами

На основании информации, поступившей на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям о пожаре в горно-лесистой местности со сложным рельефом вблизи села Юхары Тала Загатальского района, на место происшествия незамедлительно были привлечены соответствующие силы министерства и начаты меры по борьбе с пожаром.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, несмотря на жаркую и ветренную погоду, а также сложность рельефа, противопожарные мероприятия продолжаются непрерывно.

«В настоящее время в операции по тушению пожара принимают участие 2 вертолета соответствующих сил и авиационной эскадрильи Государственной противопожарной службы МЧС, а также сотрудники центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов», - заявили в МЧС Азербайджана.