Больным ВИЧ запретили работать в охране Ильхама Алиева

Расширен перечень видов профессий и должностей, на которые не допускаются к работе лица с вирусом иммунодефицита. Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

В пункт 2.4 списка видов профессий и должностей, на которых лицам с вирусом иммунодефицита не разрешается работать, после слов “внешняя разведка” были добавлены слова “безопасность президента Азербайджанской Республики, специальная связь и информационная безопасность, охрана стратегических объектов”.