Мурад Самедов, собкор 18:19

Маленькую сепаратистскую Абхазию сотрясает новый большой скандал. Пришла беда, откуда не ждали. Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву неожиданно заявил, что его страна готова присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Союзное государство было создано еще в ельцинскую эпоху, и представляет собой надгосударственное образование России и Беларуси с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным, рыночным и культурным пространством. Все эти годы бессменному лидеру Беларуси Лукашенко удавалось саботировать затягивание своей республики в новый СССР, но после самых масштабных в истории страны протестов, «Батька» все же решил пойти на сближение с Москвой.

Некоторые эксперты считали, что после реализации планов Владимира Путина по захвату Киева, Украина должна была войти в состав Союзного государства, а затем Россия начала бы затягивать в новый СССР другие постсоветские республики. Но затянулась сама экспансия Украины, и в двери нового СССР неожиданно постучалась маленькая Абхазия. Причем, неожиданно для самих абхазов. Никто в Сухуми такого унизительного заявления от «президента» не ожидал, вопрос не обсуждался и в парламенте. Как известно, в отличие от Южной Осетии, абхазы сильно гордятся своей «независимостью» и подобное заявление Бжании было воспринято и расценено как «покушение на суверенитет Абхазии». «В случае такой перспективы как Союзное государство России, Беларуси и других государств, которые хотели бы к этому союзу присоединиться, мы с удовольствием поддержали бы эту идею и были бы полноправными членами данного государства», — сказал Бжания. По его словам, присоединение Абхазии к союзному государству «близко народу» республики и соответствует его национальным интересам: «После успешного завершения спецоперации в Украине наступит совершенно иная реальность, … исходя из того, кто показал себя настоящим другом России, будет создаваться новый контур союзного государства». Как бы в подтверждение своих слов, Бжания заявил о том, что в последние годы растет интерес к Абхазии со стороны белорусского бизнеса. Однако, ни о каком признании Абхазии со стороны Минска речи не идет. После того, как Россия признала независимость Абхазии в 2008 году, Лукашенко старался не замечать новое квазиобразование. Когда на одной чаше весов стоит признание псевдогосударства со стотысячным населением, а на другой - угроза санкций и отношения с Грузией, выбор очевиден.

Главная проблема - возможное вступление Абхазии в Союзное государство позволило бы россиянам получить права на приобретение недвижимости на отколовшейся от Грузии территории, где дислоцированы военные базы РФ. В Абхазии выступают категорически против отчуждения недвижимости россиянам. Проблема аншлюса приобрела острый характер после обнародованного этим летом соглашения между правительствами России и Абхазии о передаче в собственность России легендарной в СССР государственной дачи «Пицунда». Как оказалось, документ был подписан еще в январе 2022 года, но абхазская общественность ничего об этом не знала. Как бы то ни было, в Сухуми растет общественное недовольство президентом Бжанией. В социальных сетях распространено мнение, что создание союзного государства Россия-Беларусь-Абхазия «направлено на сокращение суверенных прав или вообще утраты суверенитета» последней. Бжания упрекают в том, что общественность узнала о намерениях президента из российских СМИ, а своим он не сказал ни слова.