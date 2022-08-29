Захарова высоко оценила Али Асадова

Развитие диалога Азербайджана с Евразийским экономическим союзом безусловно имело бы ощутимый эффект для всего региона. Причем, этот диалог может быть в любом формате. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Захарова высоко оценила участие азербайджанского премьер-министра Али Асадова в прошедшем заседании межправительственного совета.

«Со своей стороны положительно оцениваем участие премьер-министра Азербайджана в прошедшем заседании Межправсовета. Потенциал сотрудничества Баку с ЕАЭС, на наш взгляд, весьма высок, мы видим большие перспективы такой кооперации, считаем, что это пойдет на пользу процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", - сказала она.