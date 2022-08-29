Ильгар Гусейнов, отдел экономики 18:36

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) начала процесс передачи в управление своей дочерней компании SOCAR Downstream Management нескольких нефтегазоперерабатывающих и нефтехимических предприятий, чтобы повысить их конкурентоспособность на внешних рынках. Процесс этот осуществляется по принципу вертикальной интеграции, в рамках которой создается плотная кооперация производства нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий SOCAR по стоимостной цепочке, чтобы оптимизировать расходов, а также рост доходов Государственной нефтяной компании.

Что становится понятным, едва только знакомишься со списком предприятий, которые передаются в управление. В основном, речь идет о таких потенциально высокоэкспортных активах ПО «Азерикимья», как карбамидный и метаноловый заводы, предприятие SOCAR Polymer, а также и газоперерабатывающий завод. Ответ на вопрос о том, почему эти производственные активы передаются именно SOCAR Downstream Management, нуждается в определенной детализации. В конце 2019 года, когда было создано ООО SOCAR Downstream Management, перед ним была поставлена конкретная цель – снизить зависимость азербайджанской экономики от колебаний мировых цен на нефть путем экспорта не сырых нефти и газ, а готовой продукции их переработки. Что логично, поскольку готовая продукция всегда ценится выше, чем сырье, из которого её производят. Практическое подтверждение этого тезиса доказывают результаты эксплуатации завода SOCAR Carbamid, запущенного всего год назад. За это время из 435 миллионов кубометров газа, который стоил в то время порядка 80 миллионов долларов, было произведено 650-660 тысяч тонн карбамидной продукции на сумму 150-160 миллионов долларов. Безусловно, не стоит забывать, что строительство завода SOCAR Carbamid обошлось стране в 800 миллионов евро. Но учитывая, что почти 70 процентов карбамида идет на экспорт, коммерческая выгода предприятия очевидна и вопросов не вызывает. Особенно, если учесть, что продукция завода SOCAR Carbamid встроена в технологическую цепочку с предприятием SOCAR Polymer и создает идеальную конструкцию, при которой готовая продукция одного предприятия SOCAR является сырьем для производства другого.