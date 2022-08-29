ЕС продолжит выдавать шенгенские визы россиянам определенной категории

«Визы в Евросоюз будут по-прежнему выдаваться определенным категориям граждан России». Об этом заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель.

По его словам, выдача виз будет продолжена на индивидуальной основе по каждому конкретному случаю и, в частности, конкретным группам лиц.

«Евросоюз «не хочет отгородить себя от тех россиян, которые выступают против войны в Украине, от российского гражданского общества», - сказал он.

Напомним, что сегодня, 31 августа, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли решение полностью заморозить соглашение об упрощении визового режима с Россией, что означает уменьшение числа выдаваемых виз и усложнение процесса их получения.