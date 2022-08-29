Как передает IRNA, Абдоллахиан заявил об этом на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с Сергеем Лавровым.

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан передал российскому коллеге Сергею Лаврову послание от одного из европейских лидеров, связанное с ситуацией вокруг Украины.

По словам иранского министра иностранных дел, Тегеран намерен активизировать деятельность по урегулированию кризиса в Украине.

«Иран готов содействовать разрешению данного конфликта и оказать любую помощь для установления спокойствия и мира на Запорожской АЭС, а также на близлежащей территории», - подчеркнул Абдоллахиан.

Наблюдатели оценивают заявление иранского министра как «близкое к сенсационному», поскольку Иран наряду с Беларусью и Венесуэлой с самого начала поддержал российское вторжение в Украину.

Судя по сообщениям из независимых иранских источников, Абдоллахиану пришлось объяснять в Москве, почему поставленные российской армии иранские БПЛА не соответствуют заявленным Тегераном техническим характеристикам.

По данным российских специалистов, иранские дроны разведывательного назначение со сложной электронной начинкой «дают на практике ошибочные данные или не работают вовсе».

Сообщается также, что Иран продает России не только дроны, но и ведет с Москвой переговоры о поставках баллистических ракет среднего радиуса действия «Боркан-3».

Известный иранский политолог Наги Махмуди сказал в беседе с haqqin.az, что заявление Абдоллахиана о миротворческой миссии Тегерана – всего лишь попытка повысить политическую значимость иранского режима в глазах мировой общественности.