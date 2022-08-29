Абдоллахиан покраснел перед Лавровым за «тупые дроны», но пообещал другую помощь комментарий Наги Махмуди для haqqin.az
Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан передал российскому коллеге Сергею Лаврову послание от одного из европейских лидеров, связанное с ситуацией вокруг Украины.
Как передает IRNA, Абдоллахиан заявил об этом на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с Сергеем Лавровым.
По словам иранского министра иностранных дел, Тегеран намерен активизировать деятельность по урегулированию кризиса в Украине.
«Иран готов содействовать разрешению данного конфликта и оказать любую помощь для установления спокойствия и мира на Запорожской АЭС, а также на близлежащей территории», - подчеркнул Абдоллахиан.
Наблюдатели оценивают заявление иранского министра как «близкое к сенсационному», поскольку Иран наряду с Беларусью и Венесуэлой с самого начала поддержал российское вторжение в Украину.
Судя по сообщениям из независимых иранских источников, Абдоллахиану пришлось объяснять в Москве, почему поставленные российской армии иранские БПЛА не соответствуют заявленным Тегераном техническим характеристикам.
По данным российских специалистов, иранские дроны разведывательного назначение со сложной электронной начинкой «дают на практике ошибочные данные или не работают вовсе».
Сообщается также, что Иран продает России не только дроны, но и ведет с Москвой переговоры о поставках баллистических ракет среднего радиуса действия «Боркан-3».
Известный иранский политолог Наги Махмуди сказал в беседе с haqqin.az, что заявление Абдоллахиана о миротворческой миссии Тегерана – всего лишь попытка повысить политическую значимость иранского режима в глазах мировой общественности.
«Это – абсолютно ничего не значащее заявление с расчетом попиариться на злободневной теме украинской войны, - отметил Наги Махмуди. – Что же касается заявлений Абдоллахиана о том, что западные страны, якобы, возлагают надежды на способность Ирана остановить кровопролитие в Украине, то это просто смешно! Иран известен всему миру как инициатор конфликтов, а не миротворец. Все знают, что иранские спецслужбы создали многочисленные шиитские милиции, постоянно провоцирующие кризисы в Ираке, Сирии, Ливане и других странах. Соседи Ирана открыто ненавидят режим аятолл за его бесконечные провокации, идеологическую экспансию, а также попытки религиозной и политической дестабилизации. Недавно Ирак изгнал из страны иранских паломников, которые приехали на траурные церемонии месяца Мухаррам, а иракские шииты из числа сторонников Муктады ас-Садра подняли настоящее восстание против проиранских формирований в Ираке».
По словам политолога, власти в Тегеране хотят убедить иранскую аудиторию, что Запад в лице президентов Франции, Германии, Италии и Турции, которым не удалось остановить войну в Украине, попросил взяться за это дело правительство Ибрахима Раиси.
«Но все знают, что политический авторитет и влияние Ирана несопоставимо низки не только по сравнению со странами Запада, но и даже в отношениях Тегерана с Россией», - считает Наги Махмуди.
По мнению иранского эксперта, Россия никогда не передаст Тегерану компоненты для создания ядерного оружия.
«Российские пропагандисты могут сколько угодно шантажировать Запад тем, что помогут Ирану создать атомную бомбу, - говорит политолог. – Однако на деле ничего подобного не случится. Во-первых, России невыгодно наличие у Ирана ядерного оружия, ведь это усилит позиции ИРИ в регионе. А во-вторых, за такой шаг Москва может оказаться под таким политико-экономическим давлением, что прессинг, под которым Россия находится сейчас, будут вспоминать в Кремле как «бархатный сезон на французской Ривьере».