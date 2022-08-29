Пожар в жилом здании в Гяндже: есть пострадавшие

Днем в среду, 31 августа, поступила информация о пожаре в жилом доме в Гяндже, передает МЧС Азербайджана.

Прибывшие на место инцидента бригады противопожарной службы заметили пламя в пристройках к четырехэтажному зданию. Было принято решение об эвакуации 20 человек, проживающих в доме, затем были начаты работы по тушению пожара.

Сообщается, что в результате пожара три человека получили травмы легкой степени тяжести.