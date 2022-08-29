Лавров: Трагических катастроф в мире не предвидится

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что никаких трагических катастроф в мире в ближайшее время не предвидится. Об этом он заявил, выступая на просветительском марафоне «Знание».

Дипломат отметил, что нельзя поддаваться негативным эмоциям и опускать руки.

«Никаких трагических катастроф я не предвижу. В мире преобладают тенденции к возвращению к истокам Устава ООН, к равноправному, взаимовыгодному сотрудничеству. Когда наши западные партнеры переживут свой период мракобесия, захотят вернуться к нормальному человеческому равноправному общению, наверное, нужно быть готовыми к тому, чтобы их принять в сообщество нормальных государств, но, конечно, на тех условиях, которые устраивают всех», — подчеркнул министр Лавров.