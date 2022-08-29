Хикмет Гаджиев: Азербайджан высоко ценит работу Шарля Мишеля и его команды

«Мы высоко ценим работу команды председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля по содействию двусторонним мирным переговорам между Азербайджаном и Арменией и нормализации отношений между двумя странами». Об этом в своем Twitter по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе между главой Евросовета Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном написал помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев заявил, что президент Ильхам Алиев неоднократно подтверждал позицию Азербайджана по этому вопросу.