«Злоумышленники действовали, координируясь с россиянами и отдельными членами ОО «Украинский выбор». Среди прочего, в 2019 году они имели связь с бывшим помощником российского президента Владиславом Сурковым.

Сообщается, что следователи ведомства передали в суд обвинительный акт на двух общественно-политических деятелей, которых контрразведка разоблачила в начале войны.

Служба безопасности Украины заявила, что организаторы силового переворота, который готовили российские спецслужбы на территории Украины, предстанут перед судом.

По информации следователей СБУ, в период аннексии Крыма и войны в Донецкой и Луганской областях фигуранты тесно сотрудничали с политическими структурами олигарха Виктора Медведчука, обсуждая планы создания союзного государства России, Беларуси и Украины.

«Однако ожидаемого финансирования со стороны Медведчука не было, поэтому они начали действовать обособленно. Обеспечить их средствами пообещал представитель России, имеющий связи в российских спецслужбах и правительстве. Для силового свержения власти фигуранты разработали план проведения «Национального собрания», которое должно было собраться в Киеве и объявить об отстранении президента, роспуске Верховной рады и правительства», - говорится в документе СБУ.

Ведомство также отметило, что в то время, когда боевые действия шли под Киевом, мятежники изменили план переворота на создание «народных республик» в западных областях.

«Это произошло из-за уверенности после быстрого взятия восточной, северной и южной части Украины под контроль. Однако злоумышленники так и не получили полного объема обещанного финансирования. Они обвиняются в сговоре о совершении действий с целью насильственного изменения конституционного строя и захвата государственной власти. Следственные действия продолжаются», - заявили в СБУ.