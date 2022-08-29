По сообщению haqqin.az, переговоры прошли в напряженной обстановке. В переговорах, кроме Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, принимали участие с азербайджанской стороны - министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, с армянской стороны - секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян и министр иностранных дел Арарат Мирзоян.

Как уже сообщал haqqin.az, в Брюсселе завершились переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Армянская сторона, вопреки прежним договорам, пыталась воспрепятствовать созданию механизма совместного функционирования рабочих групп Азербайджана и Армении по разработке мирного соглашения между двумя странами. Однако в результате напряженных переговоров Ильхаму Алиеву удалось добиться согласия армянской стороны на встречу и совместную деятельность рабочей группы Азербайджана и Армении. Первая встреча рабочей группы состоится в ближайшее время.

Отметим, что Азербайджан уже создал свою рабочую группу. Однако в Ереване соответствующая группа все еще не создана. Азербайджану удалось, как и во время разработки коммюнике по результатам прошлой встречи в Брюсселе, исключить из текста вопрос Карабаха, поскольку карабахский вопрос является внутренним делом Азербайджана. Азербайджанская делегация отказалась обсуждать вопрос будущего карабахских армян, которые являются гражданами Азербайджана.

Армянская сторона, как и во время прошлых переговоров в Брюсселе, воспротивилась реализации транспортно-транзитных коммуникаций, предусмотренной Московским соглашением.

В целом армянская делегация прилагала все усилия, чтобы подорвать Брюссельский процесс. Азербайджан настоял на необходимости сохранения и развития Брюссельского переговорного процесса.

Кроме того, как удалось узнать haqqin.az, за день до переговоров между Азербайджаном и Арменией руководство Евросоюза провело отдельные встречи с азербайджанской и армянской делегациями.