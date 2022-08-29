Ильхам Алиев после Брюсселя летит в Италию
Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершит визит в Италию.
Как стало известно haqqın.az из компетентных источников, глава государства сразу из Брюсселя полетел в Италию.
Отметим, Италия является ключевым союзником Азербайджана в Европе. Этот визит представляет большую стратегическую важность для Баку.
Напомним, сегодня в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.