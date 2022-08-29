Небывалый успех азербайджанских шахмат: сразу две медали на женском чемпионате Европы!

В Праге завершился женский чемпионат Европы по шахматам.

По итогам 11 туров сразу две азербайджанские шахматистки стали призерами соревнований. Гюнай Мамедзаде заняла 2-е место, а Ульвия Фаталиева - 3-е. Обе набрали по 8 очков и опередили соперниц из Армении, Польши и Румынии по дополнительным показателям. А чемпионкой Европы стала еще одна представительница Польши Моника Сочко, набравшая 8,5 очка.

Стоит сказать, что в стартовом рейтинг-листе участниц Гюнай Мамедзаде занимала 5-е место, а Ульвия Фаталиева - 9-е.