Глава МИД Бельгии извинилась за посещение Крыма

Министр иностранных дел Бельгии Хаджи Лабиб извинилась за посещение Крыма в прошлом году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД страны по итогам ее встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«В прошлом году, как журналистка и режиссер-документалистка, она посетила город Севастополь в Крыму в нарушение законодательства Украины. Как режиссер документальных фильмов она воплощала проект, который демонстрировал, как Россия использовала культуру как силу и пропаганду, и как художники могли жить под притеснениями в столь сложный исторический период. Она искренне сожалеет, что этот визит состоялся при таких обстоятельствах. Министр Лабиб всегда защищала суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, а также статус Крыма как неотъемлемой части Украины», - говорится в сообщении.

Также министр Лабиб лично заверила украинский народ в своей поддержке и готовности Бельгии способствовать восстановлению Украины.