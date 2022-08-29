Шарль Мишель: Нужно готовить азербайджанцев и армян к долгосрочному миру

«Важно готовить население Азербайджана и Армении к долгосрочному и устойчивому миру». Такое мнение выразил президент Совета Европейского союза Шарль Мишель по итогам прошедшей в Брюсселе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Он отметил, что Евросоюз готов и дальше усиливать свою поддержку на пути к долгосрочному и устойчивому миру.

«Евросоюз также продолжит продвигать ускорение экономического развития во благо обеих стран и их населения», - отметил Ш.Мишель.