Евросоюз не признает выдаваемые в Украине паспорта РФ

Вице-президент Европейской комиссии, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет признавать российские паспорта, выданные гражданам Украины на подконтрольных российским войскам украинских территориях. Об этом он сказал в Праге на пресс-конференции после неформальной встречи Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

«Мы согласились, что паспорта, выданные российскими властями на территориях Украины, не будут признаваться», - подчеркнул Боррель.