В Габале начался пожар
«На муниципальной территории села Вяндам Габалинского района близ лесной полосы начался пожар». Об этом заявила пресс-секретарь Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Ирада Ибрагимова.
По ее словам, в настоящее время сотрудники всех местных структур ведомства, а также представители Государственной противопожарной службы МЧС предпринимают меры по ликвидации пожара и предотвращению распространения огня на лесной массив.
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