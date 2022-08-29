США объявят о новой помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена в скором времени объявит о дополнительной помощи по безопасности для Украины. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

Напомним, что ранее, в конце августа Белый дом анонсировал крупнейший за все время пакет военной помощи Украине почти на 3 млрд долларов. С начала войны США предоставили Украине около 13 миллиардов долларов военной помощи.