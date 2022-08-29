Зеленский призвал Евросоюз запретить российское телевидение
Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Европейского союза запретить российское телевизионное вещание, а также присутствие российских пропагандистов, передает «Интерфакс-Украина».
«До сих пор в европейских странах продолжают работать российские пропагандисты. До сих пор в странах ЕС доступно российское телевидение, которое является самым большим дезинформатором в мире. И против кого они работают, скажите мне? Что именно они пытаются уничтожить или хотя бы дискредитировать в первую очередь? Европейскую демократию. И Европа требует полной защиты от российской пропаганды. Ни один российский пропагандист не должен оставаться на территории ЕС. Ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС», – заявил он.