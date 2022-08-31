Боррель: Война в Украине не завершится в ближайшее время

«В ближайшее время война России против Украины не завершится». Об этом, выступая в Праге, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, передает УНИАН.

Он отметил, что ЕС должен быть готов отвечать на негативные последствия войны в Украине, которая «к сожалению, похоже, что не будет прекращаться в ближайшее время».

При этом, как отметил высокий представитель Европейского союза, война касается не только России и Украины, а безопасности и стабильности всего европейского континента, и, более того, имеет более широкие последствия во всем мире.

«Мы обсудили, для примера, катастрофическое влияние, которое может иметь эта война, если Россия продолжит играть в азартные игры вокруг украинских атомных станций, особенно в Запорожье», - подчеркнул Боррель.