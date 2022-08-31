Болгария передумала и ведет переговоры с «Газпромом»

«Болгария ведет переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок на выгодных для нее условиях». Об этом заявил министр энергетики республики Росен Христов в интервью телеканалу БНТ.

Он отметил, что работа ведется крайне интенсивно и «София надеется на скорое получение положительного результата». Условия контракта остаются конфиденциальными.

«Мы находимся на связи с «Газпромом» и пытаемся довести переговоры до положительного завершения и возобновления поставок на выгодных для нас условиях. Это чрезвычайно сложные переговоры – речь идет не только о поставках газа, но и об условиях оплаты в рамках европейских ограничений», - сказал Христов.

Напомним, что 28 августа болгарское правительство заявило, что не будет вести переговоры о новом краткосрочном, среднесрочном или долгосрочном контракте с «Газпром экспорт».