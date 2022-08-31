Лавров: Россия будет защищать русскоязычное население Молдовы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о русскоязычных жителях Молдовы, заявил, что РФ будет их защищать. Об этом он сказал во время выступления, передают российские СМИ.

Также он обратил внимание на существование Гагаузии в составе Молдовы и намекнул, что ей нужно предоставить более широкую автономию.

«Мы сделаем все, чтобы интересы русскоязычного населения Молдовы и Приднестровья не пострадали никоим образом. Не будем также забывать, что, кроме Приднестровья, в Молдове есть также Гагаузия, которая также претендует на особый статус и уже имеет определенные элементы этого особого статуса», – сказал Лавров.

Лавров подчеркнул, что молдавские власти должны «прекратить играть в навязанные Западом геополитические игры и задуматься об интересах тех людей, которые живут бок о бок».