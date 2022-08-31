Байден и Лапид обсудили иранскую ядерную сделку

Вечером в среду, 31 августа, состоялся телефонный разговор между премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и президентом США Джо Байденом, передают «Детали».

Главной темой, которую обсуждали лидеры двух стран, была ядерная сделка с Ираном и различные усилия, направленные на воспрепятствование получению Тегераном ядерного оружия. В ходе разговора президент США заверил, что Израиль имеет полное право защищать себя от любых угроз.