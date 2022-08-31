США вместе с Израилем и Саудовской Аравией ведут работу над разработкой сети морских и воздушных безэкипажных аппаратов для сдерживания военной активности Ирана, пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, информация о масштабах программы и методах применения дронов пока не раскрывается, однако США надеются, что в следующем году порядка 100 разведывательных аппаратов будут осуществлять наблюдение на территории от Суэцкого канала до побережья Ирана.

«Эта работа ведется порядка полугода. Полагаю, мы по-настоящему находимся на пороге беспилотной технологической революции», - приводит издание слова капитана ВМС США Майкла Брассера, ответственного за данную программу.

Он отметил, что все дроны, которые проходят испытания для использования в создаваемой сети, не несут каких-либо вооружений. В будущем США намерены использовать опыт создания подобных сетей и в других регионах мира.