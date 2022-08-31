Администрация Эрдогана обвинила Reuters в распространении лжи

Глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что агентство Reuters является аппаратом систематической «лжи и манипуляций» против Турции и в частности президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает Anadolu.

Об этом он сказал в интервью Anadolu, комментируя публикацию Reuters о работе Р.Т.Эрдогана и управления.

По словам Алтуна, агентство не раз публиковало ложные новости о Турции и искажало заявления турецкого президента. Он отметил, что Турция «прекрасно знает намерения» Reuters и «цели, которым оно служит», а материал Reuters лишь подтверждает, что ведомство находится на верном пути.

По словам представителя Администрации турецкого президента, за последние четыре года ведомство неоднократно становилось мишенью дезинформационных кампаний.