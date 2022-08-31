Оспа обезьян: количество заражений превысило 50 тысяч

Число заразившихся оспой обезьян в мире превысило 50 тысяч человек, за минувшую неделю выявлено более 6 тысяч новых случаев, сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения.

На среду, 31 августа, известно о 50 496 заразившихся, умерли 16 человек, в том числе 3 за минувшую неделю.

Больше всего заболевших в США (17 994). В первую десятку входят также Испания (6 543), Бразилия (4 693), Франция (3 547), Германия (3 467), Великобритания (3 413), Перу (1 463), Канада (1 228), Нидерланды (1 160) и Португалия (846).