Народный артист Азербайджана Эмин Агаларов выступил с концертной программой перед военными в Кельбаджаре. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Instagram.

Помимо него, на мероприятии спели и другие знаменитости.

«Большая честь сегодня выступать в городе Кельбаджар для военных – защитников нашей Родины. Хочу также поблагодарить всех артистов, принявших участие с большим удовольствием и гордостью: Bahh Tee и Turken, Jony, Rauf & Faik, Ellai. Живи, родной Азербайджан!», - написал Эмин Агаларов.