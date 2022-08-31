По данным следствия, Мирзоев занимался бизнесом, владел несколькими пассажирскими автобусами, которые сдавал в аренду, зарабатывая на этом по 12-15 тысяч манатов в месяц. Известно также, что некоторое время назад Мирзоев заложил в банке свой дом и взял под него кредит в размере 500 тысяч манатов.

По информации haqqin.az, убийство произошло 10 декабря прошлого года в столичном поселке Бина. Когда Аллахверди Мирзоев, известный своей близостью к криминальному миру, зашел во двор подсобного помещения, в котором жил Тариэль Гурбанов, тот выстрелил в него из винтовки. 43-летний Мирзоев скончался на месте.

Следствие установило, что у убитого долгое время были проблемы в семье. Связаны они были, главным образом, с жестоким обращением Мирзоева с женой, которой убитый постоянно изменял.

Тариэль Гурбанов признавший себя виновным в предъявленных ему обвинениях, подтвердил свои показания следствию, но отказался давать их в суде.

На следствие Гурбанов рассказал, что его сестра, Тарана, вышла замуж в 1994 году и жила с четырьмя детьми в поселке Бина. По словам Гурбанова, Аллахверди регулярно избивал и оскорблял его сестру.

«Аллахверди ранее был судим. Моя сестра очень страдала от его выходок. Как брат, я не мог этого вынести, мое терпение подошло к концу», - сказал на следствии обвиняемый.

После убийства Гурбанов вернулся к себе домой и спрятал в подвал винтовку, из которой застрелил Мирзоева. Сыну сестры, Элькину, он велел никому об этом не говорить. Позднее, вместе с родителями, Гурбанов отправился в дом сестры, где их застали сотрудники полиции, доставившие Гурбанова вместе с его отцом, племянником Элькином и другими родственниками в отделение. Там каждого из них допросили. Когда очередь дошла до Тариэля, он признался в совершении убийства.

Мать убитого, Яша Сулейманова, призналась в показаниях, что между ее сыном и невесткой бывали небольшие разногласия, но потом они всегда мирились. Однако спустя какое-то время после очередной размолвки, Аллахверди встретил другую женщину, на которую тратил все свои деньги. После этого отношения между супругами окончательно разладились.

Яша Сулейманова заявила, что подозревает в убийстве не только Тариэля Гурбанова, но и всех членов его семьи, включая её невестку, и потребовала наказания для всех.

По решению суда Тариэль Гурбанов был приговорен к 11 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.