Мамед Эфендиев, отдел экономики 01:24

Руководствуясь распоряжением президента Ильхама Алиева, исходящим из «Стратегии Азербайджанской Республики по социально-экономическому развитию в 2022-2026 годах», с 1 сентября Центробанк станет внедрять инструменты денежной политики в принципиально новой конфигурации. В частности, будут введены инструменты постоянного действия, а также расширен ассортимент открытых рыночных инструментов в операциях по стерилизации и выдаче ликвидности, проводимых по инициативе Центробанка.

Отмечается, что изменения по операционной рамке денежной политики будут проводиться на основе анализа мирового опыта и особенностей страны. В качестве таких инструментов постоянного действия с 1 сентября начинается проведение однодневных депозитных операций, а для выдачи ликвидности – однодневных операций по обратному репо (вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и, одновременно, заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене – ред). При этом процентная ставка по однодневным депозитным операциям с целью стерилизации приравнивается к нижнему порогу процентного коридора, а по операциям обратного репо с целью выдачи ликвидности – по верхнему порогу процентного коридора. В рамках совершенствования операций на открытом рынке при необходимости предусматривается с целью стерилизации выпуск нот сроком один, три, шесть и девять месяцев и проведение репо аукционов сроком на семь дней. По операциям репо сроком на 7 дней ставка будет регулироваться между нижним порогом процентного коридора и учетной ставкой. Для обеспечения ликвидности на открытом рынке могут быть проведены операции обратного репо также сроком на 7 дней. По ним ставка будет регулироваться между учетной ставкой и верхним порогом коридора. Доходность же нот сроком один, три, шесть и девять месяцев будет формироваться, исходя из рыночных спроса и предложения. В зависимости от состояния денежного и, особенно, межбанковского рынков могут внедряться и прочие инструменты открытого рынка.

Применение инструментов денежной политики в новой конфигурации требует также пересмотра и параметров процентного коридора. Сегодня на межбанковском рынке краткосрочные проценты, ноты на некоторые сроки и доходность государственных ценных бумаг намного меньше нижнего порога процентного коридора Центробанка. То есть, банки продают эти бумаги друг другу по более низким ценам, чем приобретают, скажем, у Центробанка. Говорить о выгодности таких операций не приходится, но это – вынужденная мера. Именно поэтому Центробанк решил, что на первом этапе совершенствования операционной рамки денежной политики и активизации межбанковского денежного рынка нижний порог процентного коридора составит с первого сентября 4 процента (в настоящее время – 6,25). Это устранит препятствие, когда текущая доходность по нотам и государственным ценным бумагам существенно ниже показателя нижнего порога процентного коридора. Что же касается снижения порога до 4 процентов, то эта мера активизирует межбанковский денежный рынок, что позволит стерилизовать на выгодных условиях избыточную ликвидность в банковском секторе, а также создать условия для формирования на межбанковском денежном рынке сбалансированных ставок. Цель Центробанка – поэтапно приблизить межбанковские ставки к показателю процентного коридора, а также, в зависимости от состояния макроэкономики, ситуацию на межбанковском рынке и последствия введения новых инструментов на различные сегменты финансового рынка, когда ширина процентного коридора будет сужаться. Что это даст? Внедрение арсенала новых инструментов будет сопровождаться повышением активности операций по стерилизации. А это, в свою очередь, приведет к сближению процентных ставок на денежном рынке с учетной ставкой Центробанка. В результате, усилится эффект трансмиссии процентного коридора к процентным ставкам в различных сегментах денежного рынка.