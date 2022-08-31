С 1 сентября Центробанк Азербайджана объявил новую денежную политику наш комментарий
Руководствуясь распоряжением президента Ильхама Алиева, исходящим из «Стратегии Азербайджанской Республики по социально-экономическому развитию в 2022-2026 годах», с 1 сентября Центробанк станет внедрять инструменты денежной политики в принципиально новой конфигурации.
В частности, будут введены инструменты постоянного действия, а также расширен ассортимент открытых рыночных инструментов в операциях по стерилизации и выдаче ликвидности, проводимых по инициативе Центробанка.
Отмечается, что изменения по операционной рамке денежной политики будут проводиться на основе анализа мирового опыта и особенностей страны.
В качестве таких инструментов постоянного действия с 1 сентября начинается проведение однодневных депозитных операций, а для выдачи ликвидности – однодневных операций по обратному репо (вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и, одновременно, заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене – ред).
При этом процентная ставка по однодневным депозитным операциям с целью стерилизации приравнивается к нижнему порогу процентного коридора, а по операциям обратного репо с целью выдачи ликвидности – по верхнему порогу процентного коридора.
В рамках совершенствования операций на открытом рынке при необходимости предусматривается с целью стерилизации выпуск нот сроком один, три, шесть и девять месяцев и проведение репо аукционов сроком на семь дней.
По операциям репо сроком на 7 дней ставка будет регулироваться между нижним порогом процентного коридора и учетной ставкой. Для обеспечения ликвидности на открытом рынке могут быть проведены операции обратного репо также сроком на 7 дней. По ним ставка будет регулироваться между учетной ставкой и верхним порогом коридора. Доходность же нот сроком один, три, шесть и девять месяцев будет формироваться, исходя из рыночных спроса и предложения. В зависимости от состояния денежного и, особенно, межбанковского рынков могут внедряться и прочие инструменты открытого рынка.
Применение инструментов денежной политики в новой конфигурации требует также пересмотра и параметров процентного коридора.
Сегодня на межбанковском рынке краткосрочные проценты, ноты на некоторые сроки и доходность государственных ценных бумаг намного меньше нижнего порога процентного коридора Центробанка. То есть, банки продают эти бумаги друг другу по более низким ценам, чем приобретают, скажем, у Центробанка. Говорить о выгодности таких операций не приходится, но это – вынужденная мера.
Именно поэтому Центробанк решил, что на первом этапе совершенствования операционной рамки денежной политики и активизации межбанковского денежного рынка нижний порог процентного коридора составит с первого сентября 4 процента (в настоящее время – 6,25). Это устранит препятствие, когда текущая доходность по нотам и государственным ценным бумагам существенно ниже показателя нижнего порога процентного коридора.
Что же касается снижения порога до 4 процентов, то эта мера активизирует межбанковский денежный рынок, что позволит стерилизовать на выгодных условиях избыточную ликвидность в банковском секторе, а также создать условия для формирования на межбанковском денежном рынке сбалансированных ставок.
Цель Центробанка – поэтапно приблизить межбанковские ставки к показателю процентного коридора, а также, в зависимости от состояния макроэкономики, ситуацию на межбанковском рынке и последствия введения новых инструментов на различные сегменты финансового рынка, когда ширина процентного коридора будет сужаться.
Что это даст? Внедрение арсенала новых инструментов будет сопровождаться повышением активности операций по стерилизации. А это, в свою очередь, приведет к сближению процентных ставок на денежном рынке с учетной ставкой Центробанка.
В результате, усилится эффект трансмиссии процентного коридора к процентным ставкам в различных сегментах денежного рынка.
Но и это еще не все.
Повышение активности операций по стерилизации важно для обеспечения сбалансированного роста кредитных вложений в условиях усиления давления на инфляцию и необходимости поддержания макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе. Это поможет также поддержать баланс и на валютном рынке.
С целью создания условий для эффективного внедрения новой операционной рамки, была проведена работа и по активизации межбанковского денежного рынка. С этой целью предложена альтернативная операционная платформа по заключению необеспеченных межбанковских кредитных операций в манатах посредством торговой системы Bloomberg.
Для развития межбанковского рынка важно также применение методологии расчета базовых процентных индексов. А расчет репрезентативного индекса процентной ставки по операциям денежного рынка поможет эффективному мониторингу операционных целей денежной политики.
В целом, все это, в основном, рассчитано на повышение эффективности работы банков, часть которых обычно страдают от избытка ликвидности, в то время, как другие – от ее недостатка, и при этом поделиться ею без ущерба для себя они не могут.
Теперь же эти препятствия устраняются, а дальнейшее развитие новой операционной системы позволит через процентные ставки эффективно управлять даже инфляционными процессами и валютными рисками.
А какую эффективность ожидать от новой операционной рамки, полагаем, новое руководство Центробанка представляет себе достаточно ясно.