Ульвия Худиева, собкор 01:34

Болеющая раком крови шестилетняя Ругия живет с матерью в хибаре, построенной между мазутными прудами поселка Шаган Хазарского района Баку, и каждый день смотрит в глаза смерти. Девочка родилась в Масаллах, но из-за тяжелой болезни ей пришлось вместе с матерью переехать в Баку. Мы отправились в Шаган, чтобы увидеть все своими глазами и донести до людей драму маленькой Ругии.

«Я устала бороться в одиночку! - со слезами в глазах восклицает Айгюн Бадалова, мать Ругии, больной острым лимфобластным лейкозом. – Мне некуда идти, я обстучала двери всех родственников и знакомых. Знаете, каково это матери – каждую минуту видеть, как страдает и мучается ее ребенок?..» Семья Бадаловых живет в поселке Шаган, их домик стоит между несколькими мазутными прудами. Автобусы сюда не ездят, а дороги так разбиты, что нам с трудом удалось уговорить водителя такси подъехать к дому Бадаловых. «После того, как Ругия заболела, - рассказывает Айгюн, - нам пришлось переехать из Масаллов в Баку, чтобы дочка могла получать необходимое лечение. Некоторое время мы арендовали ветхое жилье рядом с метро «Халглар Достлугу», но возможностей платить за съем квартиры не было. Тогда я одолжила деньги у родственников, продала наш дом в Масаллах и купила небольшой участок земли у мазутного пруда. Впрочем, денег на постройку нормального дома все равно не хватило...» Айгюн Бадалова разведена, алиментов, которые она получает на двух несовершеннолетних детей, хватает, чтобы купить на несколько дней еду. Шестилетней Ругие выплачивается пенсия по инвалидности, но для покупки лекарств этих денег не хватает.

«Ругие было три года, когда у нее внезапно поднялась температура до 41 градуса, - вспоминает Айгюн. – До этого серьезных проблем со здоровьем у неё не было. В Масаллах врач сказал, что у дочки ангина и прописал ей антибиотики. Но, несмотря на длительное лечение, состояние не улучшилось, и мы вновь обратились к врачу. На этот раз он заподозрил у дочки глисты и прописал другое лекарство, которое очень плохо подействовало на неё: у Ругии вздулись печень и селезенка, в моче появилась кровь…» Поскольку состояние ребенка ухудшалось на глазах, Айгюн обратилась к другому врачу, который обратил внимание на изменения в анализах крови девочки и сказал, что она серьезно больна и посоветовал срочно везти Ругию в Баку. В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован с высокой температурой в Детскую клиническую больницу № 2, а потом переведен в НИИ гематологии и трансфузии, где у девочки диагностировали рак крови, а также обнаружили вирус гепатита С. С тех пор девочка находится на амбулаторном лечении, периодически она проходит сеансы химиотерапии, а полгода назад Ругия заразилась коронавирусом, после чего её состояние вновь резко ухудшилось.