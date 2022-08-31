Борьба шестилетней Ругии, живущей среди мазутных прудов азербайджанская трагедия
Болеющая раком крови шестилетняя Ругия живет с матерью в хибаре, построенной между мазутными прудами поселка Шаган Хазарского района Баку, и каждый день смотрит в глаза смерти.
Девочка родилась в Масаллах, но из-за тяжелой болезни ей пришлось вместе с матерью переехать в Баку.
Мы отправились в Шаган, чтобы увидеть все своими глазами и донести до людей драму маленькой Ругии.
«Я устала бороться в одиночку! - со слезами в глазах восклицает Айгюн Бадалова, мать Ругии, больной острым лимфобластным лейкозом. – Мне некуда идти, я обстучала двери всех родственников и знакомых. Знаете, каково это матери – каждую минуту видеть, как страдает и мучается ее ребенок?..»
Семья Бадаловых живет в поселке Шаган, их домик стоит между несколькими мазутными прудами. Автобусы сюда не ездят, а дороги так разбиты, что нам с трудом удалось уговорить водителя такси подъехать к дому Бадаловых.
«После того, как Ругия заболела, - рассказывает Айгюн, - нам пришлось переехать из Масаллов в Баку, чтобы дочка могла получать необходимое лечение. Некоторое время мы арендовали ветхое жилье рядом с метро «Халглар Достлугу», но возможностей платить за съем квартиры не было. Тогда я одолжила деньги у родственников, продала наш дом в Масаллах и купила небольшой участок земли у мазутного пруда. Впрочем, денег на постройку нормального дома все равно не хватило...»
Айгюн Бадалова разведена, алиментов, которые она получает на двух несовершеннолетних детей, хватает, чтобы купить на несколько дней еду. Шестилетней Ругие выплачивается пенсия по инвалидности, но для покупки лекарств этих денег не хватает.
«Ругие было три года, когда у нее внезапно поднялась температура до 41 градуса, - вспоминает Айгюн. – До этого серьезных проблем со здоровьем у неё не было. В Масаллах врач сказал, что у дочки ангина и прописал ей антибиотики. Но, несмотря на длительное лечение, состояние не улучшилось, и мы вновь обратились к врачу. На этот раз он заподозрил у дочки глисты и прописал другое лекарство, которое очень плохо подействовало на неё: у Ругии вздулись печень и селезенка, в моче появилась кровь…»
Поскольку состояние ребенка ухудшалось на глазах, Айгюн обратилась к другому врачу, который обратил внимание на изменения в анализах крови девочки и сказал, что она серьезно больна и посоветовал срочно везти Ругию в Баку.
В тяжелом состоянии ребенок был госпитализирован с высокой температурой в Детскую клиническую больницу № 2, а потом переведен в НИИ гематологии и трансфузии, где у девочки диагностировали рак крови, а также обнаружили вирус гепатита С.
С тех пор девочка находится на амбулаторном лечении, периодически она проходит сеансы химиотерапии, а полгода назад Ругия заразилась коронавирусом, после чего её состояние вновь резко ухудшилось.
«Когда я не выдерживаю и начинаю плакать, она спрашивает меня: «Мама, я умру?», - говорит Айгюн Бадалова. – От того, что ребенок в её возрасте думает о смерти, у меня просто сердце разрывается! Я воспитываю детей без отца, с помощью родных и близких. Мои родители уже немолоды, но, тем не менее, они бросили свой дом в Масаллах и переехали в Баку. Мой пожилой отец продолжает работать, чтобы хоть как-то помочь нам. Но на жизнь этого все равно не хватает, в финансовом плане мы разорены. Правда, больница бесплатно обеспечивает Ругию самыми необходимыми медикаментами, за что мы искренне ей благодарны. Но на другие лекарства и еду, не говоря уже об одежде, денег катастрофически не хватает».
Врачи не берутся предсказывать будущее шестилетней Ругии. Но пока организм девочки реагирует на лечение и борется за жизнь. А Айгюн Бадалова, несмотря на страдания своего смертельно больного ребенка, не опускает руки и обращается к состоятельным людям с просьбой помочь Ругие.
Присоединяясь к просьбе Айгюн, коллектив редакции haqqin.az верит в то, что сердца азербайджанских благотворителей не останутся равнодушными к трагедии маленькой Ругии Бадаловой и окажут необходимую помощь ей и ее семье.