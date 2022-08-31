Пентагон отправит Украине NASAMS в 2024 году

«США заключили контракт на 182 млн долларов, который предполагает передачу Вооруженным силам Украины двух зенитно-ракетных комплексов NASAMS в 2024 году». Об этом заявил официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер.

Он отметил, что эти системы необходимы Украине для формирования устойчивой защиты страны в будущем.

Отметим, что NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.