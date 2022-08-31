В США заочно арестовали самолет ЛУКОЙЛа
Окружной суд США Южного округа Техаса выдал ордер на арест самолета Boeing 737-7EM стоимостью $45 млн, который, по данным американской стороны, принадлежит ЛУКОЙЛу, сообщает Минюст США.
Согласно судебным документам, которые приводит министерство, самолет Boeing с бортовым номером VP-CLR и серийным номером производителя 34865 летал в Россию в нарушение санкций Министерства торговли США.
По данным ведомства, в последний раз этот Boeing летал в США в марте 2019 года: тогда самолет перевозил в Хьюстон официальных представителей ЛУКОЙЛа, в том числе совладельца компании Вагита Алекперова. Предположительно, сейчас лайнер находится в России. Дело о конфискации ведут отделение ФБР в Хьюстоне, а также Бюро промышленности и безопасности Минторга и отдел внутренних расследований иммиграционной и таможенной службы США.