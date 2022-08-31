Трасс: Украине нужно больше тяжелого вооружения

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая принимает участие в гонке за кресло премьер-министра страны, выступила с заявлением о том, что Украина нуждается в большем количестве тяжелого вооружения, чтобы противостоять России, передает газета Sun.

Она также подчеркнула, что Великобритания обязана продолжать вводить больше санкций против России.

В заключение Трасс заявила, что в случае победы на выборах она первым делом позвонит украинскому президенту Владимиру Зеленскому и сделает все, чтобы посетить Киев в кратчайшие сроки.