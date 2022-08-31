Две азербайджанки прославили Великобританию

Две недели назад 17-летняя Джессика Гадирова стала чемпионкой Европы в вольных упражнениях. Год назад она вместе с сестрой-близнецом Дженнифер завоевала бронзу в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Для сборной Великобритании это были первые медали в данном виде спорта за 93 года. Уникально в этой истории то, что обе спортсменки — азербайджанского происхождения. Как получилось, что обе стали защищать цвета британской команды?

Переезд родителей

Выступать за Азербайджан у девушек не было даже теоретической возможности. Причина банальна – у них просто нет гражданства своей исторической родины. Об этом рассказал отец спортсменок Натик Гадиров.

«У них нет гражданства Азербайджана. В данный момент выступать за Азербайджан планов нет. Но кто знает, что нам отведено в будущем. Зарекаться не буду. Очень приятно увидеть их выступление за историческую родину, но на данный момент они представляют Великобританию», - приводит издание слова Гадирова.

Родители спортсменок родились в Азербайджане. Но в 2001 году перебрались в Ирландию, а потом – Великобританию. Джессика и Дженнифер в 2004 году родились в Дублине. По словам отца спортсменок – выступлениями за британскую сборную сестры отдают долг стране, в которой выросли.

Желание матери

Сестры начали заниматься спортом в возрасте шести лет – по желанию их матери. Она чувствовала, что девочки очень активны, и им нужно было куда-то тратить свою энергию.

«Когда мы были младше, мы много двигались. Наша мама заставляла нас заниматься разными видами спорта, но нам просто понравилась гимнастика», - приводит FIG слова Дженнифер.

По словам отца сестер, именно в спортивной гимнастике Джессика и Дженнифер начали демонстрировать солидные результаты – это и стало поводом для более серьезных занятий этим видом спорта.

«Девочки пробовали разные занятия, начиная с плавания. В первое время это было развлечением. Хотя с четырех-пяти лет мы уже начали задумываться, какой вид спорта выбрать, опираясь на их физические данные. Когда в гимнастике начали показывать хорошие результаты, то стали серьезно уделять внимание этому виду спорта», - сказала Гадирова.

Первые успехи

Но настоящими звездами спортсменки стали совсем недавно. В 2021 году в Базеле россиянка Виктория Листунова опередила Ангелину Мельникову и выиграла на чемпионате Европы абсолютное первенство. Тогда же на пьедестале после финала многоборья вместе с российскими звездами стояла и Джессика Гадирова. Ее сестра тоже должна была выступать на европейском первенстве, но была вынуждена пропустить соревнования из-за травмы.