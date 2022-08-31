Две азербайджанки прославили Великобританию
Две недели назад 17-летняя Джессика Гадирова стала чемпионкой Европы в вольных упражнениях. Год назад она вместе с сестрой-близнецом Дженнифер завоевала бронзу в командном многоборье на Олимпиаде-2020 в Токио. Для сборной Великобритании это были первые медали в данном виде спорта за 93 года. Уникально в этой истории то, что обе спортсменки — азербайджанского происхождения. Как получилось, что обе стали защищать цвета британской команды?
Об истории новых спортивных звезд пишет издание «Спорт-Экспресс».
Переезд родителей
Выступать за Азербайджан у девушек не было даже теоретической возможности. Причина банальна – у них просто нет гражданства своей исторической родины. Об этом рассказал отец спортсменок Натик Гадиров.
«У них нет гражданства Азербайджана. В данный момент выступать за Азербайджан планов нет. Но кто знает, что нам отведено в будущем. Зарекаться не буду. Очень приятно увидеть их выступление за историческую родину, но на данный момент они представляют Великобританию», - приводит издание слова Гадирова.
Родители спортсменок родились в Азербайджане. Но в 2001 году перебрались в Ирландию, а потом – Великобританию. Джессика и Дженнифер в 2004 году родились в Дублине. По словам отца спортсменок – выступлениями за британскую сборную сестры отдают долг стране, в которой выросли.
Желание матери
Сестры начали заниматься спортом в возрасте шести лет – по желанию их матери. Она чувствовала, что девочки очень активны, и им нужно было куда-то тратить свою энергию.
«Когда мы были младше, мы много двигались. Наша мама заставляла нас заниматься разными видами спорта, но нам просто понравилась гимнастика», - приводит FIG слова Дженнифер.
По словам отца сестер, именно в спортивной гимнастике Джессика и Дженнифер начали демонстрировать солидные результаты – это и стало поводом для более серьезных занятий этим видом спорта.
«Девочки пробовали разные занятия, начиная с плавания. В первое время это было развлечением. Хотя с четырех-пяти лет мы уже начали задумываться, какой вид спорта выбрать, опираясь на их физические данные. Когда в гимнастике начали показывать хорошие результаты, то стали серьезно уделять внимание этому виду спорта», - сказала Гадирова.
Первые успехи
Но настоящими звездами спортсменки стали совсем недавно. В 2021 году в Базеле россиянка Виктория Листунова опередила Ангелину Мельникову и выиграла на чемпионате Европы абсолютное первенство. Тогда же на пьедестале после финала многоборья вместе с российскими звездами стояла и Джессика Гадирова. Ее сестра тоже должна была выступать на европейском первенстве, но была вынуждена пропустить соревнования из-за травмы.
Джессика стала второй британской гимнасткой после Элиссы Дауни, которой удалось завоевать медаль в многоборье на чемпионате Европы. Спортсменка также заняла второе место в опорном прыжке. А в последний день соревнований Джессика выиграла золото в вольных упражнениях, обойдя саму Мельникову и бывшую чемпионку мира в абсолютном первенстве Ванессу Феррари.
Впервые с 2010 года британская спортсменка одержала победу в вольных упражнениях на ЧЕ. Причем сделала это девушка, на которую особо никто не надеялся – почему-то накануне старта чемпионата Европы главные ставки сборной были на ее сестру. Включение близняшек в состав олимпийской команды было логичным и ожидаемым. И доверие Джессика и Дженнифер более чем оправдали.
Историческая медаль
Такого результата, которого достигли сестры Гадировы, не ожидали даже родители спортсменок. Отец гимнасток признался – главной целью в Токио был опыт.
«Наши ожидания от этой Олимпиады скорее были связаны с получением большого опыта. Сестры имели опыт выступления на международных турнирах, но Олимпиада – это иной мир. Помимо опыта, все остальное считалось бы бонусом. Я придерживаюсь того, чтобы на них не давить в плане результатов», - приводит издание слова Гадирова.
Обе спортсменки называют своим кумиром Симону Байлз. Но американка в финале командного первенства на первом же снаряде, прыжке, допустила грубую ошибку на приземлении и получила всего 13,7 балла. А затем и вовсе снялась с соревнований. После этого стала возможной долгожданная победа российской сборной. Но этот финал запомнился еще и успехом британок. Команда Великобритании, в которой помимо сестер Гадировых также выступили Алис Кинселла и Амели Морган, набрала 164,096 балла и стала третьей, впервые за последние 93 года завоевав медаль Олимпийских игр в этом виде спорта.
«Это просто исполнение мечты. Я думаю, у многих была похожая цель. И то, что нам удалось воплотить это в реальность – это умопомрачительно. Первая мысль, которая у меня возникла — посмотреть на сестру. Ведь мы обе этого достигли – того, чего хотели. Мы видели, какое это значимое достижение. И просто не знали, что делать. Просто глядели на всех и улыбались», - рассказали сестры Гадировы в интервью Олимпийскому каналу.
Юным спортсменкам всего 17 лет. И они продолжают завоевывать медали.