Сербия начала учения в зоне безопасности Косово

Министерство обороны Сербии сообщило о начале военных учений в зоне безопасности Косово. Это произошло перед вступлением в силу новых договоренностей между Белградом и Приштиной о въездных документах.

В ведомстве подчеркнули, что учения проводятся с целью поддержания высокой степени боеготовности задействованных подразделений и их способности быстро реагировать в случае необходимости.

Также военные добавили, что маневры проводятся для обеспечения мира и безопасности на административной линии с Косово и Метохия.