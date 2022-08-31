Если вкратце, то в 2013 году закрытое акционерное общество (ЗАО) Biləcəri Təmir Quraşdırma заключило договор со строительно-производственным трестом №16, являвшимся в тот период подрядчиком Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, по которому ЗАО должно было поставить тресту металлические трубы на общую сумму 6,5 миллиона тогда еще не девальвированных манатов, а трест, в свою очередь – оплатить в течение месяца стоимость заказа.

Судебная тяжба Назима Тахирова, председателя ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma, которая продолжается почти десять лет и оставила его, практически, без гроша, получила продолжение и, похоже, подходит к своему логическому концу.

Однако последовавшая затем череда мошеннических схем привела к тому, что Назим Тахиров денег за трубы так и не получил. И хотя впоследствии он выиграл суды всех инстанций, всякий раз дело каким-то удивительным образом возвращалось в нижестоящие инстанции.

Наконец, 7 января 2022 года Конституционный суд в третий раз признал правоту Назима Тахирова, аннулировал решения Коллегий Верховного и Апелляционного судов и направил дело на повторное рассмотрение в Пленум Верховного суда.

15 апреля Пленум Верховного суда, ссылаясь на решение Конституционного суда, аннулировал решения Коллегий Верховного и Апелляционного судов и направил дело на повторное рассмотрение в Бакинский апелляционный суд, где 19 сентября этого года под председательством судьи Видади Мамедова состоится рассмотрение данного дела.

Председатель ЗАО Biləcəri Təmir Quraşdırma Назим Тахиров обратился через редакцию haqqin.az к правительству с просьбой взять дело под контроль, обеспечив тем самым его справедливое рассмотрение.

«Долгие годы я боролся с предвзятым отношением судей к этому делу, - написал в своем обращении Назим Тахиров. – Но я верил и продолжаю верить в то, что смогу добиться справедливости. Конституционный суд трижды признал не только нарушение моих прав, но и мою правоту. Возможность добиться справедливости является основой любой государственности. Я обращаюсь к уважаемому министру Фикрету Мамедову, и, веря в его приверженность нашей государственности, прошу обеспечить личный контроль за рассмотрением этого дела».

Редакция haqqin.az, которая все эти годы освещала судебную тяжбу Назима Тахирова, присоединяется к его призыву и выражает надежду на то, что будет обеспечено справедливое рассмотрение затянувшегося почти на десять лет «трубного дела».