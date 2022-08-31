В Италии арестовали 11 вилл российского олигарха

Власти Италии арестовали 11 вилл российского миллиардера Вячеслава Кантора, в том числе те, которые он купил у семьи бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони, сообщает L’Unione Sarda.

Ранее в апреле Совет Европы поручил конфисковать активы Кантора, когда против него были введены персональные санкции, однако из-за сложной схемы владения процесс удалось завершить только в августе.

Как уточняет издание, виллы находятся в Порто-Ротондо на северо-восточном побережье Сардинии. Одна из них граничит с летней резиденцией Берлускони «Чертоза». Кроме того, часть арестованных вилл когда-то была куплена у семьи итальянского политика. В частности вилла «Примавера» ранее принадлежала матери Берлускони, а «Дольче Драго» – его младшему брату Паоло.