Матвиенко: «От исхода «спецоперации» зависит будущее России»

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что у страны хватит ресурсов для победы в «специальной военной операции» в Украине, от исхода которой зависит будущее России и мира. Об этом она написала в своем блоге на сайте Совфеда.

«Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы – ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных. От исхода «спецоперации» зависит не только существование России как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее окончания. Продолжит ли он и далее движение в сторону многополярной модели, утверждения в международных отношениях принципов равноправия, сотрудничества, справедливости. Или же США, их союзники установят свою глобальную гегемонию», – написала Матвиенко.