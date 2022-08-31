В день визита миссии МАГАТЭ Энергодар под обстрелами: что происходит
В четверг, 1 сентября, с пяти утра по местному времени российские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел города Энергодар (захвачен Россией), сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"С пяти часов утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем", - написал Орлов в своем телеграм-канале.
Об обстрелах Энергодара также сообщают в соцсетях местные жители.
В то же время российское агентство Интерфакс со ссылкой на своего корреспондента утверждает, что обстрел вели украинские военные. Согласно сообщению агентства, в Энергодаре зафиксировано по меньшей мере пять попаданий в жилые многоэтажные дома и здание детского сада, есть погибшие и раненые. Подконтрольные России власти Энергодара обвиняют в обстрелах Украину.
Также в Энергодаре, по заявлению подконтрольных России властей, утром высадилась группа украинского десанта, после чего по ней ударила российская авиация.
В городе расположена Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе. Сегодня ее должна посетить делегация экспертов МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси.