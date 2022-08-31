В день визита миссии МАГАТЭ Энергодар под обстрелами: что происходит

"С пяти часов утра не прекращаются постоянные минометные обстрелы города. Слышны автоматные очереди. Известно о попадании в несколько гражданских объектов. Есть пострадавшие! Сколько именно, выясняем", - написал Орлов в своем телеграм-канале.

В четверг, 1 сентября, с пяти утра по местному времени российские войска ведут непрерывный артиллерийский обстрел города Энергодар (захвачен Россией), сообщает мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Об обстрелах Энергодара также сообщают в соцсетях местные жители.

В то же время российское агентство Интерфакс со ссылкой на своего корреспондента утверждает, что обстрел вели украинские военные. Согласно сообщению агентства, в Энергодаре зафиксировано по меньшей мере пять попаданий в жилые многоэтажные дома и здание детского сада, есть погибшие и раненые. Подконтрольные России власти Энергодара обвиняют в обстрелах Украину.

Также в Энергодаре, по заявлению подконтрольных России властей, утром высадилась группа украинского десанта, после чего по ней ударила российская авиация.

В городе расположена Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе. Сегодня ее должна посетить делегация экспертов МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси.